Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı

24.02.2022 11:09
Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı

Son dakika haberi... 2002 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Çelik şahadetinin yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde ki baba evinde dualarla anıldı.

2002 yılında Mardin'de şehit düşen Jandarma Çavuş Mehmet Çelik şahadetinin yıl dönümünde Afyonkarahisar'ın dinar ilçesinde ki baba evinde dualarla anıldı.

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Necip Kacar, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Dinar Temsilcisi Hasan Ceylan, İlçe Müftüsü Ramazan Avcı, SYDV Müdürü İrfan Yüksel, 2002 yılında Mardin Derik'te askeri görevini ifa ederken şehit olan Çelik'in şehadet yıldönümü dolayısıyla Çağlayan köyünde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Ziyarette şehit Çelik içim Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Protokol üyeleri daha sonra şehit babası Eşref Çelik ve annesi ile sohbet etti. Kaymakam Kapankaya, başta Çelik olmak üzere vatan için canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı

YORUMLAR
500
Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı Elazığ'da 'Eren Kış-26 Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz' Operasyonu başlatıldı KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi KAHRAMANMARAŞ - Şehit kızına okulda doğum günü sürprizi

Karahisar, Jandarma, Çavuş, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız
11:04 Ukrayna halkı tedirgin! ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu! Şehirler boşaldı
11:03 Ukrayna'da saldırının ardından siviller sokakta diz çöküp, dua etmeye başladı!
10:52 Rusya-Ukrayna savaşında son durum: Yüzlerce sivil ölü, Rus ordusu ilerliyor, Zelenskiy liderlerle görüşüyor
10:47 Halk Ukrayna'yı terk ediyor! Sabah saatlerinde Polonya'ya kaçış başladı!
10:40 Saldırı emri 3 gün önce mi verildi? Putin'in videosundaki detaylar dikkat çekti
10:30 Ukrayna'da Rus bombardımanı altındaki Türk öğrenciler dehşeti anlattı: En büyüğümüz 22 yaşında, tepemizden füzeler geçiyor!
10:17 Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."
10:09 Yasemin Özilhan yalan haberlere ateş püskürdü: O kremi tavsiye de etmem kullanmam da
10:00 Saldırıdan önce Putin ne çağrısı yaptı? Ukrayna yönetimini Neonazi olmakla suçladı ve "Hitler'e karşı bunun için savaşmadık" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 11:16:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Şehit Çelik şahadetinin yıl dönümünde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement