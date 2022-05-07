Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı

07.05.2022 15:23
Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malatya'da 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Malatya'da 2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesindeki terör saldırısında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç için Mevlid-i Şerif okutuldu.

2016 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, şehadetinin 6'ncı yılında okunan Mevlid-i Şerif ile anıldı.

Yeşilyurt ilçesi Gözene Mahallesi'nde ailesi tarafından düzenlenen programa Vali Vekili Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Ercan Altın, MHP MYK Üyesi Eyüp Gönültaş, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ahmet Kızılay, Minibüsçüler Odası Başkanı Mesut İnce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programı duaların okunmasıyla sona erdi. - MALATYA

Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı
Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı
Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı
Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kılınç, dualarla anıldı - Son Dakika


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