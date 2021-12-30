Son dakika haberi: Şehitkamil'den dar gelirli ailelere gıda yardımı desteği - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi, Aralık ayı içerisinde dar gelirli ailelere gıda yardımında bulundu. Dar gelirli ailelerin evlerine gidilerek kapıda teslim edilen yardımlar, aileleri mutlu etti.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gıda Bankası, Aralık ayı içerisinde de gıda yardımında bulundu. İlçe genelinde farklı noktalarda bulunan dar gelirli ailelere ulaştırılan gıda yardım kolisi içerisinde: bulgur, makarna, yağ, şeker ve mercimek bulunuyor. Ailelerin evlerine gidilerek kapıda teslim edilen yardımlar, aileleri memnun ve mutlu etti. Yardım dolayısıyla mutlu olduklarını ifade eden aileler, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine teşekkür ettiler.

Mahallemizde yaklaşık 200 ailemize gıda yardımının dağıtımı yapılıyor

Şehitkamil Belediyesinin Gıda Bankası aracılığıyla yaptığı yardımlara ilişkin açıklamada bulunan Mevlana Mahalle Muhtarı Osman Arslan, "Mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız, ihtiyaç duyduğunda yanımıza geliyor. Biz de kendileri için belge düzenliyoruz ve Şehitkamil Belediyesi Gıda Bankası'na yönlendiriyoruz. Şehitkamil Belediyesinden yetkililer, bu talebimizi olumlu bulup yerinde tespit ettikten sonra, başvuruyu yapan kişinin durumuna göre çeşitli yardımlar yapıyor. Şu an itibariyle dağıtımlar başladı. Ekipler, ailelerin yardımlarını bizzat evlerine getirerek kapıda teslim ediyor. Mahallemizde yaklaşık 200 ailemize gıda yardımının dağıtımı yapılıyor. Muhtarlık olarak bizler de bu durumdan son derece memnunuz. Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu ve ekibine çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP