Son dakika haberi | Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma başlattılar - Son Dakika
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Son dakika haberi | Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma başlattılar

18.06.2022 16:46
Son dakika haberi | Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma başlattılar

Son dakika haberler: Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Köşk ve Koçarlı ilçelerinde afetten zarar gören ailelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Köşk ve Koçarlı ilçelerinde afetten zarar gören ailelerin yaralarını sarmak için çalışma başlattı.

Aydın'ın Köşk ve Koçarlı ilçelerinde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağmur ve rüzgar etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen, ağaçları devren, araçların zarar gördüğü ve evleri su bastığı yağış sonrasında Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mağdur olan vatandaşların yaralarını sarmak için İl Müdürü Ömer Turan'ın talimatı ile çalışma başlatan kurum personeli saha çalışması yaptı. Ekipler, yağışta zarar gören aileleri tek tek ziyaret edip İl Müdürü Turan'ın 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, ihtiyaç sahibi ailelerin tespitlerini gerçekleştirdi.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Köşk ve Koçarlı ilçelerimizde yoğun yağış ve fırtınadan etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere kırmızı yeleklilerimiz ile sahada incelemelerde bulunarak el birliği ve güç birliği ile yanlarındayız" denildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Koçarlı, Aydın, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Sel mağdurlarının yaralarını sarmak için çalışma başlattılar - Son Dakika

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