Togo'daki kurban çalışmalarında görevli 5 kişiden oluşan ekibin içinde bulunduğu aracın kaza yapması sonucu Ercan Aksoy, Resul Çerezoğlu ve İbrahim Chabane hayatını kaybetti. Resmi işlemlerin ardından Bursa'ya getirilen Aksoy'un cenaze namazına Bursa milletvekilleri, belediye başkanları, STK yöneticiler, sevenleri ve yakınları katıldı. Bursa Küçük Sanayi Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aksoy, Hamitler Mezarlığına defnedildi. Aksoy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberi! Togo'da kazada hayatını kaybeden Aksoy son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.