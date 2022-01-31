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Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

31.01.2022 15:40
Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde totem reklam tabelasında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Turhal ilçesinde bir fabrikaya ait 15 metrelik reklam tabelasının tepesine tırmanan kedinin mahsur kaldığını vatandaşlar fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Reklam tabelasının içinde bulunan merdivenden yukarı çıkan ekipler kediyi kurtardı. Soğuktan tabelanın içine saklandığı tahmin edilen yavru kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - TOKAT

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İtfaiye, Turhal, Tokat, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi | Totem tabelada mahsur kaldı, itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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