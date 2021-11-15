Son dakika haberi! Türkyılmaz: "Trafik ve otopark meselesini çözmekte kararlıyız" - Son Dakika

Mudanya Belediyesi, ilçenin artan otopark ihtiyacı ve trafik sorununun çözümü için harekete geçti.

Mudanya Belediyesi, tarihi, turistik ve kültürel zenginlikleri ile cazibe merkezi haline gelen ilçenin artan yaya ve taşıt trafiğine bağlı olarak ortaya çıkan bölge otoparkı ve kent meydanı ihtiyacını gidermek için çözüm teklifi sundu. "Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı" projesi kapsamında depreme dayanıksız olduğu için yıkımı gerçekleştirilen hükümet konağı binası ile etrafındaki park alanının Mudanya Belediyesi'ne devredilmesi talep edildi. Belediye tarafından Maliye Hazinesine ait arsanın belediyeye ait arsalarla takas edilmesi ile ilgili Milli Emlak Müdürlüğü'ne yazı gönderildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya'nın otopark ihtiyacına dikkati çekerek, "Hükümet konağının yerinin meydan olarak Mudanya'ya kazandırılması büyük önem arz ediyor. Ayrıca BUDO iskelesinin varlığı, kamusal hizmet binalarının ve iş merkezlerinin de bölgede olması buranın bir kent meydanı ihtiyacını doğal olarak ortaya koymuştur. Sosyal donatı alanlarının, yürüyüş yollarının, gençlerimiz için kaykay parkurunun bulunacağı meydan ve altında otoparkının olacağı projemizle kentimizin önemli bir sorunu çözüme kavuşacak" dedi.

Mudanya Belediyesi'nin "kimlikli kent" çalışmaları doğrultusunda hazırladığı Girit Mahallesi ve Mütareke Meydanı ikinci etap projesi çerçevesinde sokak sağlıklaştırma çalışmasının sürdüğünü belirten Hayri Türkyılmaz, "Girit Mahallesi bir açık hava müzesine dönüşecek ve bölge araç trafiğine kapatılacaktır. Bu sebeple otopark ihtiyacı daha da artacaktır. Hükümet konağının arsasını ve etrafındaki park alanının, mülkiyeti belediyemize ait olan arsalarla takas edilmesini talep ediyoruz. Böylelikle Mudanya'mızın en önemli sorunu olan otopark ihtiyacı ve trafik sorunu çözülecektir" diye konuştu. - BURSA