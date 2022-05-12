Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor

12.05.2022 11:22
Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu,...

Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil ederek göğsümüzü kabartan spor kulüplerinin elde ettikleri şampiyonlukları anıtlaştırmayı geleneksel hale getiren Bahçelievler Belediyesi, bu kez de Anadolu Efes'in 2020-2021 sezonunda kazandığı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunu, yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirecek. Anadolu Efes'in THY Euroleague Şampiyonluğu'nu sembolize edecek olan anıt, Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda yükselecek.

Anadolu Efes Spor Kulübü için dünyaca ünlü heykel ustası Tankut Öktem'in atölyesinde, kızı Heykeltraş ve Y. Mimar Pınar Öktem Doğan tarafından yapılan anıta ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'in kupasını, spor denilince ilk akla gelen ilçe olan Bahçelievlerimiz'de anıtlaştırmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Daha önce Anadolu Efes'in kazandığı Koraç Kupası'nın ve Galatasaray'ın UEFA Kupası'nın da Bahçelievler'de anıtlaştırıldığını hatırlatan Bahadır, "Beşiktaş'ın 2012'de kazandığı FIBA Eurochallenge, Fenerbahçe Beko'nun 2016-2017 sezonunda kazandığı THY EuroLeague şampiyonluk anıtları da Bahçelievler'imizi süslemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, Anadolu Efes THY EuroLeague Anıtı'nın, Talatpaşa Caddesi üzerinde, Koraç Kupası Anıtı'nın da bulunduğu alanda 16 Mayıs 2022, Pazartesi günü saat 13: 00'te gerçekleştirilecek olan açılışına Anadolu Efes Spor Kulübü Başkanı Tuncay Özilhan, Baş Antrenörü Ergin Ataman ve oyuncuların yanı sıra kulüp yöneticilerinin de katılacağı bildirildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Anadolu Efes'in EuroLeague Şampiyonluğu Bahçelievler'de ölümsüzleşiyor - Son Dakika


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