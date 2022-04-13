Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

13.04.2022 11:49
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

Son dakika haberler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte İtfaiye teşkilatı mensuplarıyla iftarda buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte İtfaiye teşkilatı mensuplarıyla iftarda buluştu. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, iftar saatinde gelen yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp, yangına koştu. Vali Günaydın, "İtfaiyecilik fedakarlık, cesaret gerektiriyor" derken, Başkan Büyükkılıç, "Uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var" dedi.

İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra, Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Ali Hasdal, daire başkanları ve itfaiye personeli katıldı. Kadın itfaiyeciler tarafından karşılanan Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, kadın itfaiyecileri tebrik etti.

Vali Günaydın yaptığı açıklamada, iftar saatinde gelen yangın ihbarı sonrası sofrayı bırakıp, yangına koşan itfaiye erleri olduğunu belirterek, "Ramazan ayı bereket ayıdır. Ramazan ayı boyunca yapmış olduğumuz ibadetleri, tuttuğumuz oruçları Cenab-ı Allah kabul etsin. İtfaiye teşkilatımız bizim için çok değerli, çok önemli bir kurumdur. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından çok önemli görevi ifa ediyorlar. Az önce hepimiz şahit olduk. Tam iftar saatinde gelen yangın ihbarında sofrayı bıraktılar ve yangına koştular. Bu nedenle itfaiyecilik fedakarlık, cesaret gerektiriyor. Bu görevi yerine getirirken göstermiş olduğunuz gayretler ve çalışmalar için sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kayseri itfaiyesini yakından takip ettiklerini söyleyen Günaydın, "Kayseri'miz açısından yangınlara müdahale açısından çok başarılı performans ortaya koyuyorsunuz. Yakından takip ediyoruz ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın itfaiye teşkilatımıza yeni almış olduğu 45 yeni personel ile de çalışmaların çok daha hızlı, etkili ve verimli olacağına inanıyorum" dedi.

İtfaiye ekiplerinin 17 merkezde fedakarca görev yaptığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç ise yaptığı konuşmada, "Bizleri onure eden Sayın Valimize iftar saatinde itfaiye ekibimizi ziyaret etmek suretiyle karavanasına misafir olma anlayışına teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. 17 merkezde 280'in üzerinde mesai arkadaşımız ile son süreçte 45 takviye personel ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gerek şehir içi gerekse şehir dışında olan olaylara müdahale etmek için fedakarca çalışıyorlar, koşturuyorlar. Çok şükür uyumlu, tecrübeli, birikimli, iyi niyetli bir ekibimiz var" şeklinde konuştu.

İftar yemeğinin ardından Vali Günaydın ile Başkan Büyükkılıç, büyük bir fedakarlıkla görev yapan kahraman itfaiye erlerine kolaylıklar diledi. Daha sonra Başkan Büyükkılıç, teravih namazını İldem'de Zeki Soygüllüce Camisi'nde kılarken, namaz sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından cami cemaatine, halka tatlı, kandil simidi ve su ikram edildi. Özellikle gençlerin yoğun ilgisi ile karşılaşan Büyükkılıç, vatandaşlarla sohbet etti, istekleri olup olmadığını sordu. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu
Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu

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Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret Başkan Büyükkılıç'tan komşu illere ziyaret Büyükşehir'den ikinci 'Yarı Maraton' geliyor Büyükşehir'den ikinci 'Yarı Maraton' geliyor

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, İtfaiye, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın itfaiyecilerle buluştu - Son Dakika
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