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Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi

07.01.2022 16:38
Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi

Son dakika haberleri... İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçenin en eski mahallerinden olan biri İstiklal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi uygulanacak.

İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçenin en eski mahallerinden olan biri İstiklal Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi uygulanacak. Projenin hayata geçeceği 60 dönüm alan üzerinde 826 daire ile ticari alanlar inşa edilecek. 350 milyon liralık projeden vatandaşlar, kentsel dönüşüm alanında kalan daire ve ticari alanları kadar hak talep edebilecek. Proje'nin tanıtım toplantısında konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Proje gerçekleştiğinde İstiklal, yeni ve güzel bir mahalle olacak. İlçemizin gelişmesine de katkı sunacak. Allah'ın izni ile başaracağız" dedi.

İncirliova'nın merkezinde yer alan ve en eski mahallelerinden biri olan İstiklal Mahallesi, kentsel dönüşüm projesi için pilot mahalle olarak belirlendi. Yaklaşık 350 milyon liralık proje, İncirliova Belediyesi öncülüğünde, ilçe müteahhitleri ve taşınmaz sahibi vatandaşlarla iş birliğinde 196 taşınmazın bulunduğu 60 dönüm alan üzerinde hayata geçirilecek. Proje kapsamında otoparklı 51 blok dikilecek. 132 metrekare genişliğinde toplam 826 tane 3+1 dairenin yer alacağı blokların yüksekliği ise 8 kattan oluşacak. Dairelerin yanı sıra ticari alanlar da inşa edilecek. Kentsel dönüşüm için şimdiye kadar 18. madde uygulaması, plan tadilatı yapıldı, kurum görüşleri alındı ve mimari proje çalışması tamamlandı. Mevcut yapıların ekspertiz değerinin belirlenmesi ve meclis kararının alınmasının ardından, kentsel dönüşüm alanındaki binalar 6 ayda yıkılacak. 1 yılda da yeni dairelerin yapımı tamamlanacak. Projeden vatandaşlar, kentsel dönüşüm alanında kalan daire ve ticari alanları kadar hak talep edebilecek. İstenildiği gibi hayata geçmesi durumunda proje, farklı mahallelerde de uygulanacak.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatı ile İstiklal Mahallesi'nde 2 yıldır müdürlük personelleri ile birlikte kentsel dönüşüm projesi üzerine çalışan İmar ve Şehircilik Müdürü Onur Orcan, proje ile ilgili sunum yaptı. Kültür Merkezi'nde yapılan proje tanıtım toplantısına Başkan Kaya'nın AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, CHP İlçe Başkanı Hasbi Akman, MHP İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, meclis üyeleri ve müteahhitler katıldı.

"Tarihi değerlerimizi koruyacağız"

Kentsel dönüşüm projesinin uygulanacağı alanın yüzde sekseninin imar parseli olmadığını, bu sebeple vatandaşların yeni bina yaparken büyük güçlüklerle karşılaştığını belirten İmar ve Şehircilik İşleri Müdürü Orcan, "İstiklal Mahallesi, eski bir yerleşim alanı. Alanın yüzde 80'inin imar parseli yok. Binaları yıkılmaya yüz tutmuş, sokakları dar ve çarpık, otopark sorunu var. Bunlardan dolayı mahalledeki 60 dönüm alan üzerinde kentsel dönüşüm yapmaya karar verdik. 196 taşınmazın yer aldığı alana nefes aldıracağız. Üzerinde 826 daire, ticari alanlar, 14 buçuk metre yollar yapacağız. Güneş enerjili çatılar, sokak lambaları, yol çizgileri olacak. Tarihi değerlerimizi koruyacağız. İnşa edilecek daire ve ticari alanlardan vatandaşlar, mevcutta sahibi olduğu kadar alacak" diye konuştu.

Projenin hayata geçmesi için kentsel dönüşüm alanındaki tüm mülk sahiplerini ikna edeceklerini vurgulayan Orcan, "Kentsel dönüşüm projemizden mülk sahipleri haberdar. Hatta içlerinden bazıları 'Projeyi başlatmakta neden geç kaldınız?' diyerek bizi eleştiriyor. Projenin hayata geçmesi için zaten yüzde 70'inin talebi var. İkna etmeden hiçbir vatandaşımızın taşınmazına dokunmayacağız. Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından, binaların yıkımı 6 ay sürecek, 1 yılda da kentsel dönüşüm tamamlanacak. Dairesi yapılıncaya kadar mülk sahibi, devletten kira yardımı alacak" ifadelerini kullandı.

"İlçemizin gelişimine katkı sağlayacak"

Projenin yaratacağı tüm katma değerlerin İncirliova'da kalmasını sağlayacaklarını vurgulayan Başkan Kaya; "Memleketimiz cennet, değersiz bir karış toprağı bile yok. Bu sebeple hem verimli topraklarımızı korumak hem de İncirliovamızın gelişmesi ve modern yapılaşma için yeni arazileri imara açacağımıza, yapılaşması kötü durumda olan İstiklal Mahalle'mizde kentsel dönüşüm uygulayacağız. Bu proje, yaklaşık 350 milyon liralık bir yatırımdır. İlçemiz müteahhitleriyle, esnaflarıyla ve vatandaşlarıyla çalışarak, bu paranın ve projenin yaratacağı tüm katma değerlerin ilçemizde kalmasını sağlayacağız. Proje gerçekleştiğinde İstiklal, yeni ve güzel bir mahalle olacak. İlçemizin gelişmesine de katkı sunacak. Allah'ın izni ile başaracağız" dedi.

Başkan Kaya, proje ile ilgili bir sonraki toplantıyı mülk sahipleri ile yapacaklarını belirti. - AYDIN

Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi
Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi
Son dakika haberleri | Başkan Kaya'dan Kentsel Dönüşüm hamlesi

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İstiklal Mahallesi, geri dönüşüm, İncirliova, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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