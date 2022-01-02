Son dakika haberleri: Başkan Tütüncü, Kur'an'e Kerim Kursunda çocuklarla buluştu - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2021 yılının son ziyaretini Müftü Kemal Uçkun Kur'an-ı Kerim Kursuna gerçekleştirdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 2021 yılının son ziyaretinde çocuklarla bir araya geldi. Tütüncü, Müftü Kemal Uçkun Kur'an Kursunu ziyaret ederek, 4-6 yaş gurubundaki çocuklarla sohbet etti. Tütüncü, çocuklara nasıl olduklarını sordu. Çocuklardan "İyiyiz" cevabını alan Tütüncü, "İyi olun, sağlığınıza dikkat edin. Güzel güzel beslenin" dedi. Başkan Tütüncü, geometrik şekiller üzerinde boyama çalışması yapan çocuklarla da boyama yaptı. Öğretmenleri de ziyaret eden Başkan Tütüncü, "Çocuklarımız bizler için çok kıymetli. Çocuklarımızı eğiten, geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya gayret eden öğretmenlerimizde en kıymetlimiz. Tüm öğretmenlerimizin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kendisiyle görüşmek isteyen hemşerilerini de makamında ağırladı. - ANTALYA