Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi, İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi, İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı

11.07.2022 11:08
Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi, İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde gerçekleştirilen İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, İl Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde gerçekleştirilen İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı.

2014 Yılında AFAD tarafından başlatılan Türkiye Afet Planlamalarının ikinci ayağı olan ve 2020 yılında başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı (İRAP), Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Çalıştayda 4 başlık altında 32 konu üzerinde başlatılan risk çalışmaları ele alınırken, toplantıya İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, İl AFAD Müdürlüğü yöneticileri ve teknik risk belirleme ekip personelleri katıldı. Çalışma alanlarına giren konularda sorumlu daire başkanlıkları ve Büyükşehir iştiraklerinin belirlenmesi, belirlenecek olan çalışma gruplarında iş ve işlemleri yürütecek bir asil, bir yedek teknik personelin belirlenmesi görüşüldü.

Belirlenecek iş ve işlemlerden sonra ise Kocaeli İRAP çalışmalarına başlanılması suretiyle deprem, heyelan, taşkın alanlarının belirlenmesi, acil durum toplanma bölgesi alanlarının, alternatif kaçış yollarının plana işlenmesi, yeterli bütçe ayrılması ve bütçenin harcanması gibi konular hakkında istişare yapıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Büyükşehir İtfaiyesi, İRAP Çalıştayına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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