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Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı

20.11.2021 10:49
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı

Edinilen son dakika haberine göre Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar için seminer düzenledi.

Kartal Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar için seminer düzenledi. Kartal Belediyesi ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi işbirliği ile düzenlenen semineri, İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden avukat Gizem Atar verdi.

Kartal Belediyesi tarafından 'Dünya Çocuk Hakları Günü' dolayısıyla Kartal Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar için seminer düzenlendi. Seminere, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, kreş öğretmenleri ve çocuklar katıldı. Seminerin yapıldığı salonun girişinde de Dünya Çocuk Hakları günü dolaysıyla kreş öğrencilerinin yaptığı eserler sergilendi. Sahip oldukları hakları hayal güçlerini kullanarak farklı eserlere aktaran minikler, semineri de ilgiyle takip etti.

İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nden Av. Gizem Atar tarafından Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda verilen seminerde; çocuk hakları, çocuk istismarı, çocuğa yönelik şiddet konuları işlendi. Av. Gizem Atar, çocuklara Türkiye'nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan haklarını anlattı ve slaytlar eşliğinde çocuk haklarının neler olduğunu, nelerin hak ihlali sayılabileceğini örneklerle açıkladı. Atar, çocuklara ihlal ve kötü bir durumla karşılaşmaları durumunda başvuru yapmaları gereken yerler hakkında da bilgi vererek çocuklara tehlike anında neler yapmaları gerektiğiyle ilgili sorular yöneltti. Av. Gizem Atar, çocuklara özellikle istismar vakalarını saklamamalarını, tanımadıkları kişilerden kesinlikle hiç bir şey almamalarını ve kendilerine ait özel yerlerine birilerinin dokunması halinde tepki vermelerini ve durumu ailelerine ve öğretmenlerine bildirmelerini istedi. Atar, çocuklara başlarına gelebilecek her türlü konuyu mutlaka anne ve babalarına veya öğretmenlerine açmaları gerektiğinin özellikle altını çizdi.

Seminerin sonunda plaket takdim etmesi için sahneye davet edilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, katkılarından dolayı Avukat Gizem Atar'a teşekkür etti. Öğrencilere hitaben konuşan İmam Aydın, kendilerinden sahip oldukları hakları iyi öğrenmelerini istedi. Kreşlere her zaman büyük önem verdiklerini ve çocuklara yapılan yatırımın değerine vurgu yapan Aydın, çocukların bilinçlenmesi konusunda üzerlerine düşen görevleri her zaman yerine getirmeye hazır olduklarını kaydetti. Avukat Gizem Atar'a plaket takdim eden Başkan Yardımcısı, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kreş öğrencileri balonları gökyüzüne saldı

Seminerin sonunda dışarı çıkan çocuklar, gelecek hayallerini süsleyen düşüncelerini yazdıkları not kağıtlarını, balonlara iliştirerek gökyüzüne bıraktı.

Öte yandan, Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı 15 kreşe devam eden öğrencilerin 'Dünya Çocuk Hakları Haftası' nedeniyle hazırladığı sergi de Kartal Belediyesi Bülent Ecevit Kültür Merkezi Nikah Salonu girişinde açıldı. Kreş öğrencisi çocukların minik ellerini kullanarak yaptıkları çocuk hakları konulu sergide, 3 boyutlu farklı eserler yer alıyor. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı
Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı

Çocuk Hakları Günü, Kartal Belediyesi, İstanbul Barosu, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Çocuk Hakları Günü Kartal'da kutlandı - Son Dakika


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