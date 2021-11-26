Başkan Özgan ilçenin kırsal mahallerinde kış öncesi vatandaşların eksikliklerin giderilmesi için yoğun bir çalışma yaptıkların söyledi. - ADANA

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