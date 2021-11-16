Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı'ndan Tahmazoğlu'na ödül - Son Dakika

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başarı zincirine bir halka daha ekledi. Başkan Mehmet Tahmazoğlu "Tam Bana Göre Festivali"nde gençliğe yaptığı yatırımlardan dolayı ödüle layık görüldü.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca 16-21 Kasım'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"nde Şahinbey Belediyesi "Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmaya 3 kategoride katıldı. Şahinbey Belediyesi, düzenlenen festivalde gençlere yaptığı yatırımlarla ödüle layık görüldü. Başkan Mehmet Tahmazoğlu ödülünü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

'Yarınların Türkiye'sinde Şahinbey modeli'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin geleceği için projeler ürettiklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak ilçemizi imar ederken yarınlarımızın mimarı gençlerimizi hizmetlerimizin merkezine aldık. 'Yarınların Türkiye'sinde Şahinbey Modeli' projesiyle milli ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek, yarınların bilim insanı olmalarına katkı sağlamak, sportif faaliyetlerle birlikte bilimsel deneyler yaparak lider genç olmaları yolunda ilerlemelerini amaç edindik. 665 milyon TL yatırımla ilçemizin dört bir yanına eşsiz mimarisi ve mekansal planlamasıyla 198 modern Gençlik Merkezi ve Bilim Evi'ni gençlerimizin hizmetine sunduk. Bu anlamada yeni Fatihler, Mehmet Akifler, Necip Fazıllar, Fuat Sezginler yetişmesi ve ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıran vatan sevdalısı gençlerimiz için tüm gücümüzle çalışmaktayız. Yaptığımız bu önemli yatırımlarla Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

"Gurur duydum"

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, ödüle layık görülmelerinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca, Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali"ne Gençlik ve Yerel Yönetimler temalı yarışmaya 3 kategoride katıldık ve ödüle layık görüldük ödülü Cumhurbaşkanımızın elinden almak beni ayrıca mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP