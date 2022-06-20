Son dakika haberleri... "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinde 2 bin anne ve anne adayı bilgilendirildi

Jandarma ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde, 2 bin anne ve anne adayını; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, olumsuz etkileri ve uyuşturucu madde ihbar hattı konularında bilgilendirdi.

Antalya il Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce, En iyi Narkotik Polisi: Anne projesi çerçevesinde bugüne kadar 2 bin anne ve anne adayına eğitim verildi. Devam eden programlar bünyesinde 17 Haziran'da KOM Şube Müdürlüğünce, Döşemealtı ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü toplantı salonunda 80 anne ve anne adayına En İyi Narkotik Polisi: Anne ve Uyuma projeleri çerçevesinde seminer verildi. Vatandaşlar seminerlerde; uyuşturucu ve uyarıcı madde bağımlılığı, olumsuz etkileri ve uyuşturucu madde ihbar hattı konularında bilgilendirildi. - ANTALYA