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Son dakika haberleri: Erenler'de Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni yaklaşım - Son Dakika

Son dakika haberleri: Erenler'de Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni yaklaşım

21.02.2022 09:36
Son dakika haberleri: Erenler'de Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni yaklaşım

Edinilen son dakika haberine göre Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi.

Erenler Belediyesi Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni bir yaklaşımı hayata geçirdi.

Erenler Belediyesinin, Yeni Mahalle ve Küpçüler Mahallesi sınırları içerisinde gerçekleştirdiği Kentsel Dönüşüm çalışmasında, yeni imar planlarının onaylanmasıyla, Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı içerisinde vatandaşın parsel büyüklüğüne göre tek başına veya birleşerek kendi parseline kendisinin inşaat yapabilmesinin önünü açtı. Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı yeni imar planına göre 52 adaya bölündü. Böylelikle vatandaş bir adanın tamamında yapılacak inşaatı beklemektense, parsel büyüklüğüne göre tek başına veya birleşerek kendi parselinde inşaatını yapabilecek.

Ekonomik gücü olmayıp kentsel dönüşümü gerçekleştirmek isteyen ve alanda yeri bulunan vatandaşların da işin kolaylaştırmak adına müteahhitlerle vatandaşın anlaşmasının da önünü açan Erenler Belediyesi özellikle müteahhit anlaşmalarında İnşaat Tamamlama Sigortasını zorunlu tutuyor. Belediyeden yapılan açıklamada, sadece İnşaat Tamamlama Sigortası zorunluluğu değil, aynı zamanda yapılacak anlaşmaların belediyenin kontrolünde olacağı bildirildi.

Erenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, revize imar planlarının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onaylanması ile birlikte 1 Mart 2022 tarihinde başlayacak olan Vatandaş Uzlaşma Görüşmelerinin 2 ay boyunca devam edeceği belirtildi ve kentsel dönüşüm alanında hak sahibi olan vatandaşların Kimlikleri ve Tapularıyla Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğüne başvurmaları istendi. 1 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 ay boyunca 09.00 - 17.00 saatleri arasında uzlaşma görüşmeleri Erenler Belediyesi Hizmet Binasında yer alan Kentsel Tasarım Müdürlüğünde devam edecek.

Erenler Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Erenler ilçemizde hassas bir şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2 ay boyunca sürecek olan uzlaşma görüşmeleri 1 Mart 2022 tarihinden itibaren Erenler Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü bünyesinde başlıyor. Kentsel Dönüşüm alanında yer alan tüm mülkiyetlerin 2022 yılına ait güncel bedelleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firma tarafından detaylı bir şekilde hesaplandı. Vatandaşımızla yapılacak uzlaşma görüşmelerinde, hak sahibi vatandaşlarımızın güncel hak edişleri kendilerine bildirilecek" bilgilerine yer verildi. - SAKARYA

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Kentsel Dönüşüm, İnşaat, Mart, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Erenler'de Kentsel Dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak yeni yaklaşım - Son Dakika


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