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Son dakika haberleri! Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret

19.02.2022 00:58
Son dakika haberleri! Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret

Son dakika haberler... Kocaeli'de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan okul müdürü Musa Kurt, öğrencilerin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı.

Kocaeli'de rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan okul müdürü Musa Kurt, öğrencilerin sürpriz ziyaretiyle karşılaştı. Pankart açan öğrencilerini hastane odasının penceresinden izleyen Kurt, duygu dolu anlar yaşadı.

Kocaeli'de bulunan Serviye Cephesi Proje Anadolu Lisesi'nin okul müdürü Musa Kurt, yüksek şeker ve tansiyona bağlı rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Bir süre hastanede tedavi görmesi gereken Kurt, dün sabah büyük bir sürprizle karşılaştı. Öğrenciler, ellerindeki esprili pankartlarla bahçeden öğretmenleri Musa Kurt'u selamladı. Öğrencilerin pankartlı ziyaretini hastane odasının penceresinden takip eden Musa Kurt, bir süre sonra izin isteyerek serumuyla beraber soluğu bahçedeki öğrencilerin yanında aldı.

"Bazı insanların varlığı huzur verir"

Öğrencilerin ziyaretinin kendisini mutlu ettiğini belirten Musa Kurt, "Yüksek şeker ve tansiyona bağlı bir rahatsızlığımız nüksetti. Bugün de öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğimiz ve çalışanlarımız sürpriz bir ziyaret yaptı. Beni de oldukça mutlu ettiler. Bu nazik davranışlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bazı insanların varlığı huzur verir, bazı insanların da yokluğu huzur verir. Ben öğrencilerimize, öğretmenlerimize, okul aile birliğimize ve çalışanlarımıza 'İyi ki varsınız' diyorum" dedi.

"Kaldığımız yerden devam edeceğiz"

Sağlıklı olmanın önemini vurgulayan Kurt, "Hastalık her zaman olabilen bir şey. Önemli olan sağlık, beslenmek ve spor yapmak. Tabii, biz idareci olduğumuz için de hareketsiz bir yaşantımız var. Hareketli yaşantı önemli. Bunun için de buradan herkese mesajım; sağlıklı beslenmek, spor yapmak ve sağlıklı bir yaşam oldukça önemli. Hayat, hiçbir şeye üzülmeye değecek kadar kıymetsiz değil. Hayat, yaşamaya değer. Mutlu olmayı bilmek lazım. İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde görevimize dönüp öğrencilerimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Hastanede tedavi gören okul müdürüne duygulandıran ziyaret - Son Dakika


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