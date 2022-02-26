Son dakika haberleri | Hayali polislik olan Mert'e sürpriz hediye - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hayali polislik olan Mert'e sürpriz hediye

26.02.2022 00:57
Son dakika haberleri | Hayali polislik olan Mert'e sürpriz hediye

Son dakika habere göre Karabük'ün Yenice ilçesinde en büyük hayali polis olmak olan ortaokul öğrencisi Mert'e polis üniforması hediye edildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde en büyük hayali polis olmak olan ortaokul öğrencisi Mert'e polis üniforması hediye edildi.

İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Toplum Destekli Polislik faaliyetleri kapsamında Şirinköy İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Meslekleri hakkında öğrencileri bilgilendiren polis ekipleri, hayali polis olmak olan 8. Sınıf öğrencisi Mert Bostancı'ya üniforma hediye etti. Hediye karşısında büyük sevinç yaşayan Mert, polislere teşekkür etti. - KARABÜK

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Hisarcık, Karabük, Yenice, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Hayali polislik olan Mert'e sürpriz hediye - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hayali polislik olan Mert'e sürpriz hediye - Son Dakika
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