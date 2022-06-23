Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

23.06.2022 18:46

Gelen son dakika haberine göre Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı İlçelerdeki kamu kurumlarından hırsızlık yağan şebeke çökertildi Afyonkarahisar'ın bir çok ilçesindeki kamu kurumlardan hırsızlık yapan şebeke jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi.

Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı

İlçelerdeki kamu kurumlarından hırsızlık yağan şebeke çökertildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın bir çok ilçesindeki kamu kurumlardan hırsızlık yapan şebeke jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonla çökertildi. Operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 13'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kent merkezi, Çobanlar, Şuhut, Bolvadin, Emirdağ, İscehisar ve Bayat ilçelerinde meydana gelen kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık olayları üzerine inceleme başlattı. Kurumlardan kablo, trafo ve su motoru hırsızlığı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen organize suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik yapılan teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri önceden belirlenen 19 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda

17 adet matkap, 16 kilogram (kg) yanmış kablo, 13 kg alüminyum kablo, 13 kg bakır kablo, 5 adet su pompası, 3 kg yanmış bakır kablo, 2 adet demir kesme makası, 1 adet tabanca ve şarjörü, 3 adet jeneratör, 4 adet trafo panosu, 2 adet televizyon ele geçirildi.

25 hırsızlık olayı aydınlatıldı!

Operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 18 şüphe gözaltına alındı. Şahıslardan 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 16 şahıs ise adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına karar verilirken, 13'ü ise tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Öte yandan, operasyonun ardından kentin farklı noktalarında yaşanan 25 faili meçhul hırsızlık olayının failleri olduğu belirtildi.

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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da hırsızlık şebekesine 13 tutuklama Afyonkarahisar'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi Afyonkarahisar'da kurban satış ve kesim yerleri belirlendi
Kaynak: İHA

Karahisar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Hırsızlık şebekesine jandarmadan büyük darbe: 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
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