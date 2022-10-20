Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Karamürsel'de devriye halinde oldukları sırada yaralı halde köpek buldu. Köpek, gerekli muayene ve tedavisi için veteriner kliniğine götürüldü. Burada tedavisi tamamlanan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Karamürsel, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri! Jandarma ekiplerinin yaralı halde bulduğu köpek tedavi edildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.