Son dakika haberleri... Jandarmadan turistlere 3 farklı dilde trafik farkındalık eğitimi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Jandarmadan turistlere 3 farklı dilde trafik farkındalık eğitimi

01.07.2022 12:05
Son dakika haberleri... Jandarmadan turistlere 3 farklı dilde trafik farkındalık eğitimi

Son dakika haberi... Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde Antalya'da turizm bölgelerine gelen Alman, Rus ve İngiliz vatandaşlarına yönelik kendi dillerinde trafik eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce hazırlanan proje çerçevesinde Antalya'da turizm bölgelerine gelen Alman, Rus ve İngiliz vatandaşlarına yönelik kendi dillerinde trafik eğitimi ve bilgilendirmesi yapıldı.

Yabancı dil bilen jandarma trafik personeli ile yeminli tercüman Gamze Ertürkan'ın katıldığı etkinlikte, Manavgat ilçesinin dünyaca ünlü Kumköy plajında Kumköy Jandarma Karakol Komutanlığının personelinin destek verdiği faaliyette turistlere Türkiye'de uygulanan trafik kurallarının yazılı olduğu ve kendi dillerinde hazırlanan broşürler dağıtıldı. Broşürlere yüklenen karekodları açan turistler Türkiye'de uygulanan hız sınırları, yasal alkol sınırları ve diğer trafik kuralları hakkında hazırlanan eğitim modüllerini okudular. Turistlere Türkiye'deki yasal alkol sınırını soran Jandarma Trafik Timleri, doğru cevap veren turistlere ve çocuklarına çeşitli hediyeler verdiler. Yoğun ilgi gösterilen faaliyette turistler, jandarma personeli ile bolca fotoğraf çektirdiler.

Manavgat'ta icra edilen faaliyetin diğer turizm bölgelerinde de yapılacağı bildirildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Jandarmadan turistlere 3 farklı dilde trafik farkındalık eğitimi - Son Dakika

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