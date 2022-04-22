Son dakika haberleri | "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" konferansı Didim'de yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" konferansı Didim'de yapıldı

22.04.2022 21:31
Son dakika haberleri | "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" konferansı Didim'de yapıldı

Edinilen son dakika haberine göre Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" isimli konferans ile Didimlilerle buluştu.

Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" isimli konferans ile Didimlilerle buluştu.

Didim Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu öncesinde Kurtuluş Savaşı'nın ve Milli Mücadele döneminin aşılmasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının başarısında büyük rol oynayan kadınların önemini anlatan kitaplarıyla tüm Türkiye'nin sevgisini kazanan Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" isimli konferansı ile Didimlilerle buluştu. Konferansa Didim Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülru Pere, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılmak için gün sayan Didim Belediyesi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Araştırmacı Yazar Zeki Sarıhan, Milli Mücadele yıllarında kadınların rolünü ve önemini anlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen mücadeleyi anlatan şiirlerinde seslendirildiği konferans, katılımcılardan büyük alkış topladı. Konferans sonunda Didim Belediye Başkan Yardımcıları Deveci ve Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Koçak i, katılımcılara ve Yazar Sarıhan'a teşekkür etti. - AYDIN

Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı konferansı Didim'de yapıldı
Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı konferansı Didim'de yapıldı
Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı konferansı Didim'de yapıldı
Son dakika haberleri | Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı konferansı Didim'de yapıldı

YORUMLAR
500
Samsun Valisi Dağlı, jandarma komandolarla iftarda buluştu Samsun Valisi Dağlı, jandarma komandolarla iftarda buluştu Ayvalık'ta incir demonstrasyon bahçesi Ayvalık'ta incir demonstrasyon bahçesi

Kurtuluş Savaşı, Zeki Sarıhan, Hisarcık, Didim, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | 'Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı' konferansı Didim'de yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
20:47 Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Hekimler "yanlış" tedaviye tazminat ödemeyecek
20:46 Karşı şeride geçen otomobil başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı!
20:35 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçı başladı!
19:55 Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
19:52 Koronavirüs nedeniyle 15 kişi vefat etti, 2 bin 898 yeni vaka tespit edildi
19:43 KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, hükümet kurma görevini Faiz Sucuoğlu'na verdi
19:36 Afganistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 33 kişi öldü,43 kişi yaralandı
19:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küme düşmenin kaldırılmasına ilişkin talep iletti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 21:38:46. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | "Kurtuluş Savaşı'nda Kadın Harcı" konferansı Didim'de yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement