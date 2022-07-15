Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti

Şehit Jandarma Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Manyas 'ın kırsal Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Necmi Erdoğan hayatını kaybetti. 1991 yılında Hakkari-Çukurca ilçesinde askerlik görevini yaparken Şehit düşen Zeki Erdoğan ile birlikte 4 çocuk sahibi olan Necmi Erdoğan, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Kırsal Tepecik Mahallesi Muhtarı Tezcan Öz, Necmi Erdoğan'ın mahallenin en yaşlı kişisi olduğunu açıklarken, şehit babasının kırsal Tepecik Mahallesi'ndeki öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası şehit oğlunun yanına defnedildi. Cenaze törenine Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, kurum amirleri katıldılar. Kaymakam Çelik şehit annesi Huriye Erdoğan ve çocuklarına taziyede bulundu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Zeki Erdoğan, Tepecik, Çukurca, Yerel, Son Dakika

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