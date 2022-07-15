Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti

15.07.2022 17:52
Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti

Son dakika habere göre Hakkari Çukurca'da 1991 yılında şehit olan Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Necmi Erdoğan hayatını kaybetti.

Hakkari Çukurca'da 1991 yılında şehit olan Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Necmi Erdoğan hayatını kaybetti.

Şehit Jandarma Onbaşı Zeki Erdoğan'ın babası Manyas'ın kırsal Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden 87 yaşındaki Necmi Erdoğan hayatını kaybetti. 1991 yılında Hakkari-Çukurca ilçesinde askerlik görevini yaparken Şehit düşen Zeki Erdoğan ile birlikte 4 çocuk sahibi olan Necmi Erdoğan, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Kırsal Tepecik Mahallesi Muhtarı Tezcan Öz, Necmi Erdoğan'ın mahallenin en yaşlı kişisi olduğunu açıklarken, şehit babasının kırsal Tepecik Mahallesi'ndeki öğle namazı sonrası mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrası şehit oğlunun yanına defnedildi. Cenaze törenine Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Belediye Başkanı Tancan Barcin, İlçe Jandarma Komutanı Ütğm. Mevlüd Taş, kurum amirleri katıldılar. Kaymakam Çelik şehit annesi Huriye Erdoğan ve çocuklarına taziyede bulundu. - BALIKESİR

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Hakkari şehidinin babası hayatını kaybetti Hakkari şehidinin babası hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Zeki Erdoğan, Tepecik, Çukurca, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Manyaslı şehit babası vefat etti - Son Dakika

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