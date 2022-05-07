Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım - Son Dakika

Mardin'deki öğrencilere jandarma ekipleri tarafından meslek hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda icra edilen YKS söyleşisinde üniversite sınavına hazırlanan ve mezun gençlere jandarma personeli tarafından jandarma ve meslek hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmada görev yapan kadın personeller öğrencilerin yoğun ilgiyle karşılaştı. - MARDİN