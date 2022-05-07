Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım

07.05.2022 16:20
Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım

Son dakika haberler... Mardin'deki öğrencilere jandarma ekipleri tarafından meslek hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mardin'deki öğrencilere jandarma ekipleri tarafından meslek hakkında bilgilendirme yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Artuklu Kapalı Spor Salonunda icra edilen YKS söyleşisinde üniversite sınavına hazırlanan ve mezun gençlere jandarma personeli tarafından jandarma ve meslek hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarmada görev yapan kadın personeller öğrencilerin yoğun ilgiyle karşılaştı. - MARDİN

Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım
Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım

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Jandarma, Artuklu, Mardin, İcra, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Mardin'de jandarmadan mesleki tanıtım - Son Dakika


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