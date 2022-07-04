Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma Komutanlığınca '2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' çerçevesinde, Nevşehir Valiliğinin oluru ile başlatılan, 'Aday Sürücülerine Son Ders Jandarmadan' projesi dahilinde aday sürücü olmaya hak kazanan sürücülere yönelik 'Trafik ve Güvenli Sürüş Kuralları' konusunda eğitim verildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Son dakika haberleri... Nevşehir'de sürücü adaylarına son ders jandarmadan - Son Dakika

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