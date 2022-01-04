Üye Girişi
Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

04.01.2022 17:56

Son dakika gelişmesine göre Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi Vangölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere "Çevre ve Van...

Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

BİTLİS - Vangölü Aktivistleri Derneği, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı işbirliğiyle Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında öğrencilere "Çevre ve Van Gölü Havzası" konusunda eğitim verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu konferans salonunda Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından öğrencilere çevre bilinci kazanılması amacıyla doğa, çevre, hayvan sevgisi, geri dönüşüm, yenilenebilir enerji, Van Gölü Havzası ve güzellikleriyle ilgili eğitim verildi. Programın ardından Van Gölü Aktivistleri ile öğrenciler "Van Gölü Kirlenmesin Mavi Kalsın" sloganı atarak hatıra fotoğrafı çekildi.

Bölgedeki etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının sadece eğlence için yapılmadığını ve gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için çevre eğitimlerine başladıklarını söyleyen Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkan Yardımcısı Ali Emrah Dağer, "Okullarımızda çevre ve Van Gölü Havzası ile ilgili eğitimler veriyoruz. Bu eğitimlerdeki amacımız, yaşadığımız bu bölgedeki etkinliklerin ve farkındalık çalışmalarının sadece eğlence için yapılmadığını ve gelecek nesillere daha güzel bir kent bırakabilmek için eğitimlerle bu bilgiyi ve sevgiyi aşılamaya başladık. Bugün Tatvan'da bulunan Selahaddin Eyyubi Ortaokulu ve Sultan Alparslan Ortaokulu öğrencilerine eğitim verdik. Tatvan ilçemiz ile birlikte Bitlis'in ilçelerine de giderek bu farkındalık çalışmalarını yapacağız. Amacımız Van Gölü'nün ve tamamını kapsayan Van Gölü Havzası ve dünyadaki küresel iklim değişikliklerinin de ön plana sürüldüğü bir eğitim çalışması ile öğrencilere hayvan ve bitki sevgisiyle, Van Gölü, tarihi alanlarımız, Nemrut Kalderası, Ahlat Selçuklu Mezarlığı, kültürümüz ve bununla ilgili birçok bilgiyi vermektir. Ayrıca yenilenebilir enerji, geri dönüşüm gibi bilgileri de vererek çocukların bu tür bilgileri de almalarını sağlamaktır" dedi.

Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi
Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi

YORUMLAR
500

Van Gölü Havzası, Doğu Anadolu, Van Gölü, Bitlis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika


Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi Elektrikli otomobillerin şarj ücretine yüzde 130 zam geldi         
18:04
Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda! Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için yarışmaya katılan Linet, bir üst turda!         
15:28
Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor Fenerbahçe'nin gol makinesi Allahyar sağlık kontrollerinden geçti! Herkes dört gözle sahaya çıkacağı anı bekliyor         
15:25
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti Poligonda kazara kendini vuran öğretmen hayatını kaybetti         
12:23
Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı Şehit Eren Bülbül'ün hayatını anlatan Kesişme İyi ki Varsın Eren filmi, gişe rekoru kırdı         
11:54
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü Son Dakika! Çataklı: Türkiye'de faaliyet gösteren PKK'lı teröristlerin sayısı 156'nın altına düştü         
11:11
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16

Son Dakika Haberleri
17:20 Bahçeli'den Kurtulmuş'a çok sert tepki: Yapmak istediğin nedir?
16:59 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor
16:56 94 yaşındaki adam torun katili oldu
16:28 Süper Lig ertelenecek mi? Beşiktaş, TFF'den gitti
16:25 Kahin Kassandra'dan pandemi, dolar ve doğal afet tahminleri! Söylediklerine inanamayacaksınız!
16:18 Sunucu ne yapacağını şaşırdı! Yaşar Okuyan ve Cemal Enginyurt canlı yayında birbirine girdi
16:10 Arto, bombayı patlattı! Canlı yayında Bircan Bali'nin eski eşiyle yaptıklarını ortaya döktü
16:08 Tartıştığı kişiyi öldürmüştü, sorgusunda işlediği bir başka cinayeti de itiraf etti
16:06 Emekli zamları için AK Parti'den muhalefete ziyaret
16:04 Yargı yine kafaları karıştırdı: Ceylin'in babası Zafer hayatta mı?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 18:08:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Öğrencilere 'Çevre ve Van Gölü Havzası' eğitimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement