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Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı

02.02.2022 12:16

Son dakika haberine göre Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldıKONYA Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hastanelerde birçok ameliyatlarda zorluklar yaşanırken, Konya Numune Hastanesi göz merkezinde yaklaşık 2 bin göz ameliyatı yapıldı.

Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı

KONYA Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hastanelerde birçok ameliyatlarda zorluklar yaşanırken, Konya Numune Hastanesi göz merkezinde yaklaşık 2 bin göz ameliyatı yapıldı.

Konya Numune Hastanesi göz merkezinde korona virüs salgınına rağmen ameliyatlara ara verilmeden devam edildi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Konya Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, pandemi sürecinde bir çok sağlık hizmetinde mecburen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de değişiklikler olduğunu belirterek, "Bazı acil yapılmayan ameliyatların ertelenme durumları oldu. Bizim de göz merkezimiz, aynı zamanda doku organ nakli merkezimiz olarak da çalışmakta olan gözle ilgili branşımız Sağlık İl Müdürlüğünün de direktifleriyle ameliyatları hiçbir zaman ertelemeden yaptık. Hatta 2021 yılında yaklaşık bin 800 tane katarakt ameliyatı ve de özellikli göz cerrahisi olarak bilinen de 150 kadar ameliyat yapıldı. Doku organ nakli merkezi olduğumuz için de 2020 yılında yaklaşık 145 tane, 2021 yılında da 306 tane kornea alımı ve kornea nakline desteğimiz olmuştur" dedi.

Çevre illerden de katarakt ameliyatı için Konya Numune Hastanesi'ne gelenler olduğunu kaydeden Başhekim Doç. Dr. Akkurt, bu konuda da hastalar mağdur olmadan günde 25-30 kadar katarakt ameliyatı ve göz ameliyatları yapıldığını sözlerine ekledi.

Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı
Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı

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Numune Hastanesi, Türkiye, Pandemi, Konya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Pandemiye rağmen Konya Numune Hastanesi'nde 2 bin göz ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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