Son dakika haberleri... Parka ayrı bir anlam kazandırdı - Son Dakika

Kütahya'nın Akkent Mahallesi'nde 15 dönümlük atıl alanın parka dönüştürülmesinin ardından, parkta yapılan peyzaj çalışması ile birlikte süsleme taşlarıyla oluşturulan Türk bayrakları vatandaşların beğenisi kazandı.

Geçtiğimiz günlerde Akkent Mahallesi'nde yer alan Kütahya Belediyesi Akkent Kültür Merkezi karşısında yer alan 15 dönümlük atıl durumdaki alan yapılan peyzaj ve düzenleme çalışmalarıyla park olarak mahalle sakinleri ile Kütahyalıların kullanımına açıldı.

Lavanta başta olmak üzere, farklı çiçek, ağaç türleri ve süs bitkileri ile birlikte süs taşlarıyla oluşturulan Türk bayrağı, parka ayrı bir anlam kazandırdı.

Yapılan çalışmayı yerinde bulan mahalle sakinleri, boş alanın bu tür güzelliklerle, özellikle Türk bayrağı ile değerlendirilmesinin olumlu olduğunu belirtiler. Türk bayrağının peyzaj düzenlemesi yapılan parka çok yakıştığını ifade eden mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a yapılan hizmetten dolayı teşekkür ettiler.

Günün her saatinde farklı güzellikleri yansıtan güneş ışıkları ile birlikte mahalle sakinleri ve Kütahyalılar, Türk bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektiriyor. - KÜTAHYA