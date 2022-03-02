Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi

02.03.2022 10:12
Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi

Bir son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri görevli emniyet mensuplarına 'Çocuklarla nasıl görüşülmeli' konulu eğitim verdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri görevli emniyet mensuplarına 'Çocuklarla nasıl görüşülmeli' konulu eğitim verdi.

Düzce merkez ve ilçelerinde görev yapan emniyet mensuplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda klinik psikolog Çağdaş Toroman tarafından Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda çocuklarla etkili iletişim ve çocuğun yüksek yararı konusunda eğitim verildi. - DÜZCE

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Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Polislere çocuklarla nasıl görüşülmeli eğitimi verildi - Son Dakika


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