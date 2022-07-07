Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor

07.07.2022 10:57
Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor

Son dakika yerel haberi: Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rauf Denktaş Müze Köprüsü'ne kiliği belirsiz kişilerce kesici ve delici aletlerle zarar verilmesi, Manavgat Belediyesi'ni harekete geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde açılışı gerçekleştirilen Rauf Denktaş Müze Köprüsü'ne kiliği belirsiz kişilerce kesici ve delici aletlerle zarar verilmesi, Manavgat Belediyesi'ni harekete geçirdi. Caydırıcı olması ve suçluların tespiti için köprüye güvenlik kamerası yerleştirilirken, zabıta ve güvenlik ekipleri de devriyeleri sıklaştırdı.

Yenilenerek Müze Köprü haline getirilen Rauf Denktaş Köprüsü'nün açılışı, 1 Temmuz tarihinde Başkan Şükrü Sözen'in de katılımıyla gerçekleştirildi. Geçen 7 günlük süreçte, kimliği belirsiz kişilerce oturma bankları ve köprünün muhtelif yerlerine kesici, delici aletler ve boyalarla zarar verildi. Büyük paralar harcanarak hayata geçirilen yatırıma zarar verilmesi, Manavgat Belediyesi'ni harekete geçirdi. Manavgat Belediyesi, caydırıcı olması ve tespit için Rauf Denktaş Müze Köprü, Balık Pazarı ve Kent Müzesi etrafını güvenlik kameralarıyla donattı. Manavgat Belediyesi güvenlik ekiplerinin de 7/24 devriye görevi yaparak bölgenin güvenliğini sağlayacağı açıklandı.

Milli servet vurgusu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de sosyal medya hesaplarından yaptığı fotoğraflı açıklamada ortak kullanım alanlarının özenle korunması gerektiğini dile getirdi. Başkan Şükrü Sözen paylaşımında, "Açılışını 1 Temmuz tarihinde Manavgat halkımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz Rauf Denktaş Müze Köprümüzün oturma alanlarına kesici, delici veya boyalarla zarar verildiğini üzüntüyle tespit ettik. Ortak kullanım alanlarımıza zarar verilmesinin önüne geçmek ve caydırıcı olması açısından güvenlik kameralarımızı aktifleştirdik. Hayata geçirdiğimiz her yatırım, siz değerli halkımızın kaynaklarıyla inşa edilen, geleceğimize bırakacağımız milli servetimizdir. Kamu yatırımlarımızın zarar görmeden geleceğe ilk ve temiz haliyle bırakılabilmesi konusunda hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Duyarlı vatandaşlardan tepki

Manavgat Belediyesi'nin modern projeyi kente kazandırdığını, ancak bilinçsiz vatandaşlar tarafından zarar verildiğini belirten vatandaşlar ise kamu malına zarar verilmesini kabul etmediklerini belirtti. Vatandaşlar, "Maalesef ki son derece üzücü bir olay, Belediye Başkanımız Şükrü Sözen buraları güzelleştirdi. Manavgat halkına faydalı hale getirerek nezih bir ortam oluşturdu. Bu yatırımların bu şekilde heder edilmesine gönlümüz razı değil. Neticede Manavgat'ta yaşıyoruz. Yaşadığımız yere duyarlı olmak zorundayız. Manavgat Belediyemizin projesine zarar verenleri kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Güvenlik görevlileri 7-24 koruyacak

Manavgat Belediyesi'nin güvenlik görevlileri ise kamu malının zarar görmesini engellemek amacıyla tedbirleri sıkı bir şekilde uyguladıklarını belirtti. Güvenlikçiler, "Bölgemizi 7-24 korumaya çalışıyoruz. Ama sıklıkla kesici aletlerle zarar verme, duvarları boyama ve çöp bırakma gibi sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Özellikle gençlerimize bilinçli olmaları konusunda sık sık uyarılar yapıyoruz. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen de bunların önüne geçmek ve kamu malının zarar görmemesini sağlamak için köprümüzü 7/24 izleyen kameralar yerleştirdi. Bunun da caydırıcı olacağını düşünüyoruz" dedi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada Son dakika haberleri... Mağaza çalışanının kaşar hırsızıyla mücadelesi kamerada KARGOYLA TÜTÜN SEVKİYATI JANDARMAYA TAKILDI KARGOYLA TÜTÜN SEVKİYATI JANDARMAYA TAKILDI
Kaynak: İHA

Rauf Denktaş, Şükrü Sözen, Manavgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:09 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ'ın "Yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu
11:08 Gram altının fiyatı yeni günde 969 lira seviyesinden işlem görüyor
11:07 60 yılın sonunda 5 metreye ulaşan esrarengiz bitki ilk defa çiçek açtı!
11:06 Korkunç cinayet 12 yıl sonra ortaya çıktı! Öldürülüp betona gömülmüş
10:55 Burcu Esmersoy ile kendisinden 15 yaş küçük Nazım Akmandil düğünü erteledi
10:51 Dolar/TL, yeni günde 17,28 seviyesinden işlem görüyor
10:50 Son şampiyon Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye yıldız göndermesi!
10:34 Kom'un önemli operasyonuyla suç örgütlerine silah satan kişiler tutuklandı!
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 11:18:25. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Rauf Denktaş Müze Köprüsü vandallara karşı kameralarla izleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement