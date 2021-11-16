Son dakika haberleri: Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yavuz: "Eli kanlı teröristin şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatan toprağına gömülmesine müsaade edilmemelidir" - Son Dakika

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz; korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Osman Öcalan'ın Türkiye topraklarına defnedilmemesini istedi.

Terör Örgütü PKK'nın elebaşı olan Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan'ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesini sevinçle karşıladıklarını bildiren Başkan Yavuz; "Hain terör örgütü içerisinde yıllarca askerimize, polisimize kurşun sıkan, ellerinde şehitlerimizin kanı olan aynı zamanda bebek katili Abdullah Öcalan'ın kardeşi olan Osman Öcalan'ın ölmesini büyük bir sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız. Eli kanlı teröristin şehitlerimizin kanı ile sulanan aziz vatan toprağına gömülmesine asla müsaade edilmemelidir. Bundan sonra da geberecek bütün teröristlerin de mezar yeri belli olmayacak şekilde kaybedilmesi için yasal düzenlemelerin yapılmasını istiyoruz. Aziz vatanımızın kutsal toprağında vatan hainlerinin leşlerini istemiyoruz. Ateşleri bol olsun" şeklinde konuştu. - KAYSERİ