Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Duran Bayram kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Duran Bayram kabri başında dualarla anıldı

22.06.2022 15:46
Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Duran Bayram kabri başında dualarla anıldı

Edinilen son dakika haberine göre 2010 yılında İstanbul Halkalı'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Duran Bayram, şahadetinin 12. yılında kabri başında dualarla anıldı.

2010 yılında İstanbul Halkalı'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Astsubay Duran Bayram, şahadetinin 12. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Kartal Şehitliğinde düzenlenen anma törenine Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Şehitler için dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit aileleri ile görüşerek sohbet etti.

Şehitlerin unutulmaması için kabirleri başında yıldönümlerinde dua ettiklerini söyleyen Kayseri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yavuz, "2010 yılında İstanbul Halkalı'da görevine giderken jandarma servisine hain terör örgütü tarafından önceden bombanın patlatılarak aracımıza zarar vermesi sonucu 4 kahramanımız şehit olmuştu. 4 kahramanımızdan birisi de Kayserili Jandarma Astsubay Duran Bayram'dı. Bugün de şehidimizin şahadet yıl dönümü. Mezarı başında biz Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği olarak şehitlerimizin unutulmaması için dualar ettik. Burada şehitlerimizi yad ediyoruz. Ailelerimizin yalnız bırakılmaması için dernek olarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şehitlerimiz bizler için, vatan için, millet için ve bayrak için şehit oldu. Bizler buralarda rahat gezebiliyorsak şehitlerimizin sayesinde. Biz burada şehitlerimize de sahip çıkılmasını istiyoruz. Bugün de burada ailemizle birlikte şehidimize dua ettik. Yine bugün 2 tane şehidimiz var. Biri Kuzey Kıbrıs'ta şehit oldu, diğeri de Kilit - Pençe Operasyonu'nda şehit oldu. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, kederli ailelerine sabırlar diliyoruz. Bütün şehitlerimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Şehit Astsubay Duran Bayram kabri başında dualarla anıldı - Son Dakika

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