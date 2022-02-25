Son dakika haberleri: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildi

25.02.2022 17:40

Son dakika haber: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildiHAKKARİ Hakkari'deki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulunda, Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher Kütüphanesi açıldı.

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildi

HAKKARİ Hakkari'deki Kazım Karabekir İlk ve Ortaokulunda, Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher Kütüphanesi açıldı.

Şehit Cevher Kütüphanesi; İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, İl Emniyet Müdür yardımcıları Savaş Şimşek ve Fatih Soysal, Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, N. Erbakan Üniversitesi ultrAslan Öğrenci Topluluğu, öğretmen ve öğrencilerin katılımlarıyla düzenlenen törenle açıldı.

Kütüphanenin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, "Kütüphanelerimizi birlikte dolduralım, yavrularımıza yeni ufuklar açalım" sloganıyla çocuklarımızın daha fazla kitapla buluşması için yönetici, öğretmen ve okul-aile birliklerimizin yanında, Hakkari Emniyet Müdürlüğümüz gibi kurum, kuruluşlarımız ve hayırseverlerimizin kitap kampanyalarıyla kütüphanelerimizi zenginleştirmek için desteklerini sürdürmeleri bizleri mutlu ediyor. Valimizin himayelerinde başlatmış olduğumuz; 'Bir Kitap Bir İnsan', 'Her Ev Bir Okul' gibi projelerimiz kapsamında, öğrencilerimizi ve vatandaşlarımızı kitap okumaya teşvik etme noktasında ve eğitime verilen desteklerden dolayı paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Emniyet Müdürünün eşi Gökşen Pınar da, "Bizler çocuklarımıza dokunmak istiyoruz, çocuklar polisleri seviyor, kitap konusunda Emniyet Müdürümüz çok hassas, çok iyi bir okuyucu, çocukların kitap okumalarını yakinen takip ediyor. Öğrencilerimize desteğimiz sürecek" dedi.

Müdür Gür, Emniyet Müdürünün eşi Gökşen Pınar ve beraberindekiler, öğrencilerle birlikte aynı masaları paylaşarak satranç oynadılar.

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Kazım Karabekir, Hasan Cevher, Hakkari, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'in ismi kütüphaneye verildi - Son Dakika
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