Son dakika haberleri! "Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız" etkinliği - Son Dakika
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Son dakika haberleri! "Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız" etkinliği

20.03.2022 12:46
Son dakika haberleri! "Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız" etkinliği

Son dakika yerel haberi: Adana'da, "Şehitleri Unutmadık Unutmayacağız" konulu karma spor etkinliği Şehit Anaları Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Adana'da, "Şehitleri Unutmadık Unutmayacağız" konulu karma spor etkinliği Şehit Anaları Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu yıl ilki düzenlenen "Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız" konulu Karma Spor Etkinliğinde konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, şehitlerin ve gazilerin fedakarlıklarına vurgu yaptığı konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eserlerine, dehasına ve eşsizliğine değindi, tüm bunların yeni nesle iyi aktarılması gerektiğini söyledi.

Badminton, basketbol, oyun parkuru ve körling dallarında müsabaka ve oyunların gerçekleştirildiği etkinliğe katılan Başkan Karalar, şehitlerin ve gazilerin haklarını ödemenin imkansız olduğunu kaydetti. Başkan Zeydan Karalar, "Şehitlerimize olan borcumuzu ödemek, ne yaparsak yapalım mümkün değildir. Tarih boyunca bu toplum istiklal uğruna büyük acılar çekmiştir. Gerek ulusumuza yönelik dış saldırılarda, gerekse terörle mücadelede her evden bir şehit, gazi çıkmıştır, ocaklara ateş düşmüştür. Bütün fedakarlık memleketin istiklali, bağımsızlığı içindir. Onun için şehitlik en yüce mertebedir" dedi.

Türk Ordusu'nun geçmişte destanlar yazdığını ve günümüzde de yazmaya devam ettiğini belirten Başkan Karalar, "Ordumuz, askerlerimiz geçmişteki savaşlarımızda destanlar yazmış ve günümüzde yazmaya devam etmektedir. Türk Ordusu nereye ayak bastıysa orada destan yazmıştır. Ancak Çanakkale ve İstiklal Savaşı ile hiçbir şeyi kıyaslamamak gerekir. Çanakkale'de yedi düvele karşı vatanını savunan bir ordu ve millet vardır. İstiklal Harbi'nde de yedi düvelin işgalinden ülkeyi kurtarmak için topyekun savaşan bir halk vardır. Bunlar hiçbir başka işle kıyaslanamaz. Çanakkale Savaşı'yla ilgili mesaj verilirken Mustafa Kemal Atatürk'ün adını geçirmemek, onu anmamak tarihi bilmemektir. Ulusal Kurtuluş Mücadelesinin de bütün kahramanları çok önemli fakat Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı öyle bir mücadele verilmeyecekti. Yeni nesle geçmişte neler yaşandığını, şehitlerimizin, gazilerimizin hayatları pahasına verdiği mücadeleleri, Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını ve dehasını anlatmak, bütün bunları kavramalarını sağlamak, bu ülkenin ne denli fedakarlıklar yapılarak kurtarıldığını aktarmak hepimiz için çok önemli. Böyle günler de buna vesile olduğu için ayrı öneme sahip" diye konuştu. - ADANA

Son dakika haberleri! Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız etkinliği
Son dakika haberleri! Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız etkinliği
Son dakika haberleri! Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız etkinliği

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Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti Bakan Karaismailoğlu, Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti Kayseri'de şehitler anıldı Kayseri'de şehitler anıldı

Çanakkale, Karalar, Adana, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! 'Şehitleri Unutmadık-Unutmayacağız' etkinliği - Son Dakika


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