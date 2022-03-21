Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı

21.03.2022 11:53
Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı

Son dakika haberi: Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karakozan Mahallesinden olan şehit Kemal Davulcu, Uşak Selendililer Derneği tarafından Uşak'ta yapılan mevlidi şerif programıyla dualarla anıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Karakozan Mahallesinden olan şehit Kemal Davulcu, Uşak Selendililer Derneği tarafından Uşak'ta yapılan mevlidi şerif programıyla dualarla anıldı.

1995 yılında Tunceli'nin Hozat ilçesi Ali Boğazı kırsalında terör örgütü üyeleriyle girdiği çatışmada şehit olan Şehit Komando Er Kemal Davulcu ve tüm şehitler adına Uşak Selendililer Derneği tarafından Mevlidi Şerif programı düzenlendi. Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım'ın da katıldığı mevlidi şerif programında Şehit Kemal Davulcu ve tüm şehitler için dualar okundu. Şehidin babası Hüseyin Davulcu katılımcılara teşekkür ederek, "Bu vatan hepimizin benim oğlum şehit oldu. Ruhu şad olsun." dedi. Uşak Selendililer Derneği Başkanı Ramazan Dumlupınar ve dernek yönetimi tarafından düzenlenen Mevlidi Şerif programına Selendi Kaymakamı Yıldırım'ın yanı sıra Uşak AK Parti İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaman ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı
Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı
Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı

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Selendi, Manisa, Şehit, Uşak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Selendili şehit Kemal Davulcu Uşak'ta anıldı - Son Dakika


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