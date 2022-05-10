Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

10.05.2022 16:52

Gelen son dakika haberlerine göre Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar - Denizli kara yolu Başmakçı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Musa Cumhur Ç. idaresindeki 03 ADR 140 plakalı servis minibüsü, Halil A.'nın kullandığı 03 F 0295 otomobille çarpıştı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücüler ile birlikte yaralanan toplam 17 kişi, Afyonkarahisar ve Denizli'deki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı
Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı

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Karahisar, Otomobil, Denizli, Dazkırı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 17 yaralı - Son Dakika
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