Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

03.05.2022 12:16
Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

Bir son dakika haberine göre Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nda Tomarzalı şehit ailelerini ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci ve ilçe protokolü, Ramazan Bayramı'nda Tomarzalı şehit ailelerini ziyaret etti.

Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve kurum amirleri şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek bayramlarını kutladılar. Tomarza Kaymakamı Emre Cebeci, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Tomarza İlçe Jandarma Komutan Vekili Abider Dişçeken, Tomarza İlçe Emniyet Amiri Ufuk Polat ve Sosyal Yardımlaşma Kurum Müdürü Caner Teke, aileleri ziyaret ederek Ramazan Bayramları tebrik etti.

İlçe protokolü, ilçeye bağlı bütün mahallelerde bulunan bütün şehit ailelerinin tamamı ziyaret etti. - KAYSERİ

Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı
Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı
Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı
Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı
Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı

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Ramazan Bayramı, Hisarcık, Tomarza, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Tomarza protokolü şehit aileleri ile bayramlaştı - Son Dakika


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