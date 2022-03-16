Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi

16.03.2022 13:25

Son dakika haberler: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi Tuzla Belediyesi, 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenledi.

Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi, 21 Mart 1973 yılında yaşamını yitiren ve aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenledi. Düzenlenen programda Tuzlalı sanatseverler, Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan eşliğinde Aşık Veysel'in türkülerini hep birlikte söylediler.

Tuzla Belediyesi, aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 49'uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi. Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına çok sayıda sanatsever katıldı. Programda Aşık Veysel'in türkülerini Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Cengiz Özkan seslendirdi. Duygu dolu anların da yaşandığı programda Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel'in türkülerini hep birlikte söylediler. Sanatseverler, zaman zaman telefonlarının ışıklarını yakarak görsel bir şölen de oluşturdular. Program sonunda Cengiz Özkan'a, Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı'ndaki ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği hediye paketi takdim edildi.

Geçmişin önemli kahramanlarının fikirlerini, düşüncelerini, şarkılarını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, anma programlarının süreceğini belirtti.

Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi
Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi
Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi

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Necip Fazıl Kısakürek, Tuzla Belediyesi, 21 Mart, Tuzla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Tuzlalı sanatseverler Aşık Veysel türkülerini hep birlikte söyledi - Son Dakika


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