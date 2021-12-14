Son dakika... İran'da tanker patladı, sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Fars eyaleti Acil Servisler Kurumundan yapılan açıklamada, Saadetşehr Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir tankerin aniden alev aldığı ve patladığı ifade edildi. - TAHRAN

İran devlet televizyonu, Saadetşehr kentinde bir petrol tankerinin alev aldığını ve meydana gelen patlama nedeniyle tanker şoförünün hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran 'ın Yezd şehrinden Şiraz'a gitmekte olan bir tankerin patlaması sonucu, sürücüsü hayatını kaybetti.

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