Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü - Son Dakika
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Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

19.07.2022 09:03
Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı alnından öptü.

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı alnından öptü.

Osmaniye İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit operasyonunda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede tedavisi tamamlanan gazi İstihkam Uzman Çavuş Ahmet Akbaş'ı baba ocağında ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Durmuş Öksüz'ün de eşlik ettiği ziyarette Jandarma Albay Tombul, bir süre sohbet ettikten sonra gösterdiği cesaret, kahramanlık ve fedakarlıktan dolayı gazi Akbaş'ı alnından öptü. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Jandarma Komutanı Zafer Tombul, Pençe-Kilit operasyonu gazisini alnından öptü - Son Dakika
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