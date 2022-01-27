Son dakika: Jandarma personeli Şehitlikte kar temizliği yaptı - Son Dakika

Kırşehir Jandarma Komutanlığı personeli şehitlikte kar temizleme çalışması yaptı.

Ankara- Kayseri karayolu üzerinde bulunan Şehit Hava Astsubay Ahmet Tozlukluklu şehitliğine giden jandarma komutanlığı personeli, şehit aileleri ve vatandaşın şehitliğe rahat girip çıkmasını sağlamak adına kar küreme ve şehit mezarlarının temizlenmesi çalışması yaptı. Şehitlerin mezarlarında bulunan Türk Bayraklarının üzerleri temizlenirken mezarlığa giden yollar ve mezarların üzerindeki karlar da temizledi. - KIRŞEHİR