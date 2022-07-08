Son dakika! Köyceğiz'de Şehit ve Gazi Ailelerine bayram ziyareti yapıldı - Son Dakika
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Son dakika! Köyceğiz'de Şehit ve Gazi Ailelerine bayram ziyareti yapıldı

08.07.2022 10:07
Son dakika! Köyceğiz'de Şehit ve Gazi Ailelerine bayram ziyareti yapıldı

Son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit ve Gazi ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla Şehit ve Gazi ailelerine bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kurban Bayramı vesilesiyle Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak beraberinde Belediye Başkanı Kamil Ceylan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ercan Ceylan ve İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdullah Gümüş ile birlikte Şehit ve Gazi Ailelerine bayram ziyareti yaptılar. Ailelerle bir süre sohbet eden Kaymakam Maslak ve beraberindeki heyet şehit ve gazi ailelerinin bayramlarını tebrik ettiler.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün şehitlerimiz ve rahmeti rahmana kavuşan gazilerimiz için Kuran-ı Kerim okuyup duada bulunmasından sonra ziyarette Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak; Devletin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu ifade ederek, "Biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Devletimiz adına sizleri ziyaret etmek bizim görevimizdir. Vatanları uğruna canlarını hiçe sayan şehit ve gazilerimiz en değerli varlıklarımızdır. Devletimiz tüm imkanlarıyla yanınızdadır. Sizlere kapılarımız sonuna kadar her zaman açıktır. Bugün bu topraklarda şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde rahatça yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Köyceğiz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika! Köyceğiz'de Şehit ve Gazi Ailelerine bayram ziyareti yapıldı - Son Dakika

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