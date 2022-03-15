Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek - Son Dakika
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Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

15.03.2022 10:13
Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

Son dakika yerel haberine göre Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenleyecek.

Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla mevlid-i şerif okutarak, hayır cemiyeti düzenleyecek.

Kuyucak Belediyesi 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıl dönümü etkinleri kapsamında Pamukören Mahallesi'nde başta Çanakkale şehitleri olmak üzere tüm şehitlerin anısına mevlid-i şerif okutarak hayır cemiyeti düzenleyecek. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, "Belediyemiz tarafından 17 Mart Perşembe günü saat 10.00'da Pamukören Mahallesi Kapalı Pazaryeri'nde tüm şehitlerimiz anısına hayır cemiyeti düzenlenecek" diye konuşarak vatandaşları hayra davet etti. - AYDIN

Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Kuyucak Belediyesi Çanakkale şehitlerin anısına hayır düzenleyecek - Son Dakika


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