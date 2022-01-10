Son dakika... Nefes kesen deprem ve yangın tatbikatı - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma ekipleri tarafından belediye personeline yönelik deprem ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat öncesinde Sivil Savunma ekiplerince çalışanlara, yangın ve deprem esnasında yapılacaklar ile ilk yardım ve acil tahliye konularında bilgi verildi. Bilgilendirmenin ardından siren sesleriyle birlikte belediye personeli binayı boşaltmaya başladı. Senaryo gereği deprem anında binada yaralananlar, kurtarma ve sağlık ekiplerince müdahalelerinin ardından binadan çıkarıldı.

Kısa sürede gerçekleştirilen tahliye işleminin ardından belediye personeli acil durum alanında toplandı.

Gerçeğini aratmayan tatbikatta, belediye personeline yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahalenin nasıl gerçekleştirileceği konusunda da uygulamalı eğitim verildi. Boş bir alanda yakılan ateş ilk önce sivil savunma ekipleri tarafından, daha sonra da belediye çalışanları tarafından uygulamalı olarak söndürüldü. Tatbikat sırasında personele, büyük ve küçük çaplı yangın durumunda ne yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Yangın çeşitleri, söndürme teknikleri ve söndürücüler hakkında bilgi sahibi olan personel, yangın söndürme tüplerini sırayla kullanarak uygulama yaptı. - BURSA