Son dakika... Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma'yı sınıf arkadaşları unutmadı - Son Dakika
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Son dakika... Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma'yı sınıf arkadaşları unutmadı

29.03.2022 00:57
Son dakika... Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma'yı sınıf arkadaşları unutmadı

Son dakika haberi... Kırşehir'de cesedi nehir kıyısında bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir'in sınıf arkadaşları, sırasınakaranfiller bıraktı.

Kırşehir'de cesedi nehir kıyısında bulunan 18 yaşındaki Şeyma Demir'in sınıf arkadaşları, sırasına

karanfiller bıraktı.

Kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir (18), eğitim ve öğrenim gördüğü Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü'ndeki sınıfında arkadaşları tarafından anıldı. Şeyma'nın sırasına resmini ve karanfiller bırakan arkadaşları, anma programını sosyal medya üzerinden paylaştı. Arkadaşlarının Şeyma'nın resminin altına ise "Belki bu dünyadan göçüp gittin ama hep kalbimizde olacaksın" yazdığı görüldü.

Genç kızın cenazesi, yapılan otopsi sonrası Akcaagıl köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti. - KIRŞEHİR

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Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Nehir kıyısında ölü bulunan Şeyma'yı sınıf arkadaşları unutmadı - Son Dakika


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