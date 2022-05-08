Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

08.05.2022 20:47
Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

Bir son dakika haberine göre Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmayarak bu özel günde yanlarında oldu.

Osmangazi Belediyesi'nin Halkla İlişkiler Birimi saha ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın selamlarını ileten ekipler, onların nazarında tüm annelerin gününü kutladı. Ekiplerin çeşitli hediyeler verdiği şehit aileleri, kendilerini bu özel günde unutmayarak yalnız bırakmadıkları için Osmangazi Belediyesi çalışanlarına ve Başkan Mustafa Dündar'a teşekkür etti. - BURSA

Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret
Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret
Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret
Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret

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Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü, Osmangazi, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika! Osmangazi'den şehit annelerine anlamlı ziyaret - Son Dakika


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