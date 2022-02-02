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Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi - Son Dakika

Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

02.02.2022 19:39

Son dakika yerel haberine göre Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdiGAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

GAZİANTEP Gaziantep Polisi bir evde yaptığı aramada 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi.

Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce silah ticaretinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Şehitkamil İlçesinde bir evde arama yapıldı. Ekipler, evde 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirirken, olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi
Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi
Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi

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Gaziantep, Polis, Silah, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Polis, silah kaçakçılarına göz açtırmıyor- 5 adet tüfek ile 11 adet fişek ele geçirdi - Son Dakika
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