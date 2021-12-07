Son dakika: Reşadiye şehitleri anıldı - Son Dakika

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bölücü terör örgütü militanları tarafından şehit edilen 7 asker, acı olayın 12'nci yılında anıldı.

Reşadiye'de 7 Aralık 2009 tarihinde Sazak Karakolu'na dönen askeri araca terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu 7 asker şehit oldu. Hain saldırının 12'nci yılında Sazak Şehitleri Anıtı'nda anma programı düzenlendi. Yürekleri yakan acı olayın yaşandığı yıl dönümünde düzenlenen törene, şehit ailelerinin yanı sıra gaziler de katıldı.

Anma programı şehitler adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Kur'an tilavetinin ardından dua okundu. Törende konuşma yapan Tokat Valisi Ozan Balcı, "Şehitlerimiz kara toprağa değil Türk Milleti'nin derin gönlüne, beynine, ruhuna gömülmüştür. Biz bu coğrafyada var olduğumuz sürece onları hep minnettarlıkla, takdirle, şükranla anacağız. Onlar Türk Milleti'nin gönlünde, dimağında daima yaşayacaktır" dedi.

7 Aralık 2009'da Reşadiye ilçesine bağlı Sazak köyü yakınlarında teröristlerce düzenlenen saldırıda Uzman Çavuş Harun Arslanbey (Adana) ile erler Onur Bozdemir (Adıyaman), Kemal Bide (Ordu), Ferit Demir (Muş), Yakup Mutlu (Muş), Cengiz Sarıbaş (Giresun) ve Fatih Yonca (Hatay) şehit düşerken Uzman Çavuş Yusuf Öztürk ile erler Arif Temel, Emrah Mandıralı yaralanmıştı. - TOKAT