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Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika

Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

04.02.2022 17:57

Son dakika haberi: Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yaşanan sel baskınının ardından afet bölgesinde oluşan yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

Selin izleri sular çekilince ortaya çıktı

DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yaşanan sel baskınının ardından afet bölgesinde oluşan yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

Sarayköy'ün Gerali Mahallesi'nde sağanak ve karların erimesi nedeniyle meydana gelen su baskınından birçok sokak sel sularına teslim oldu. 30'a yakın evin etkilendiği selden tarım arazileri de nasibini aldı. Sokakların suyla taştığı ilçede evi zarar gören vatandaşlar dışarıya çıkarak ekiplerin gelmesini bekledi. Geçen süre zarfında olay yerine gelen ekipleri evdeki suları tahliye ederek vatandaşlara yardım etti.

Sel suları ve oluşan çamur birikintileri nedeniyle hasar gören sokaklardaki yollar, iş makineleriyle açıldı. Selin ardından yaraların sarılması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Başkan Özbaş, "Belediyemizin ve devletimizin arkalarında olduklarını belirttim. Vatandaşlarımız aynı zamanda psikoteknik destek de alıyorlar. Kolay bir süreç değil, çalışmalarımızı yaparken empati yapmamız gerekiyor. Bizler vatandaşlarımızın yaralarını en kısa zamanda saracağız. Sarayköy Belediyesi ve devletimizin tüm birimleriyle burada vatandaşlarımızın tüm sorunlarını çözmek için gayret sarf ediyoruz" dedi.

Gerali Mahalle Muhtarı Ali Özdemir ise, "Mahallemizde çalışmalar ikin gündür hızlı bir şekilde devam ediyor. Su basan evlerin neyi ihtiyaçsa onları tekrar kayıt altına alıyoruz. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor
Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor
Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor

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Sarayköy, Denizli, Sel, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Sarayköy'de selin yaraları sarılmaya çalışılıyor - Son Dakika


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